Son dakika haberleri! Mersin'de bıçakla yaralanan kadın hayatını kaybetti Güncel Haberler Son dakika haberleri: Mersin'in Toroslar ilçesinde bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Mersin'in Toroslar ilçesinde bıçakla yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Osmaniye Mahallesi'ndeki evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçakla yaralanan Nur Efşan T. (25), 112 Acil Servis ekiplerince Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Bir çocuk annesi kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının kocası H.T'yi gözaltına aldı. Güncel Kaynak: AA / Sezgin Pancar Osmaniye Toroslar Mersin Güncel Haberler Son Dakika

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