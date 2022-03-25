Son dakika haberleri: Mersin'de 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti - Haberler

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Son dakika haberleri: Mersin'de 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

AA - Ahmet Can Erdogan - Güncel
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Son dakika haberleri: Mersin'de 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 2 tırın çarpıştığı kazada sürücülerden biri yaşamını yitirdi.

Abdulcebbar D'nin (35) kullandığı 73 SU 456 plakalı tır ile aynı yönde ilerleyen İ.B idaresindeki 50 ANN 362 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Takbaş mevkisinde çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, sıkıştığı yerden çıkardıkları Abdulcebbar D'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İ.B. ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika haberleri: Mersin'de 2 tırın çarpıştığı kazada bir kişi hayatını kaybetti

AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel

Tarsus, Mersin, Güncel, Haberler

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