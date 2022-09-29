Son dakika haberleri | Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer: "Terör Saldırısıyla İlgisi Olmayan Başka Bir Soruşturma Dosyası Kapsamında Daire Başkanımız Hakkında...

Son dakika haber... Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Mersin’deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. Yaratılmak istenen bu ortamda, terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma dosyası kapsamında daire başkanımız hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye’de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin’in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz” açıklamasını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, " Mersin'deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. Yaratılmak istenen bu ortamda, terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma dosyası kapsamında daire başkanımız hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Genel seçimler yaklaşırken Türkiye'de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin'in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'deki polisevine düzenlenen terör saldırısının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Seçer, şunları söyledi:

"Kentimizde meydana gelen terör saldırısında şehit olan polis memurumuza Allah'tan rahmet, yaralı polisimize ve vatandaşımıza şifalar diliyorum. Terör saldırısını ve terörden medet umanları bir kez daha lanetliyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi yasalar çerçevesinde, adli sicil kaydı temiz, İçişleri Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması kapsamında istihdam edilen 11 bin çalışanıyla Mersin halkına hizmet etmektedir. Bir süredir malum çevreler tarafından, Belediyemizle terör örgütleri arasında bağ kurmaya yönelik; iftiralar, çeşitli senaryolar ve karalama kampanyaları ile bilinçli ve ısrarlı bir algı operasyonu sürdürülmektedir.

Hukuk ile bağdaşmayacak yöntemlerle devletimizin kurumları eliyle belediyemiz çalışanlarına yönelik operasyonlar yapılmakta hem çalışanlarımıza hem de belediyemize yönelik itibar suikastları sahnelenmektedir. Mersin'deki terör saldırısının hemen ardından yapılan operasyonlarda, biri daire başkanı olmak üzere çalışanlarımız devletin resmi televizyon kanalının kameraları eşliğinde gözaltına alınmış, görüntüler bazı medya organlarına servis edilerek sanki terör eylemiyle belediyemizin ilişkisi olduğu algısı yaratılmak istenmiştir. Yaratılmak istenen bu ortamda, terör saldırısıyla ilgisi olmayan başka bir soruşturma dosyası kapsamında daire başkanımız hakkında tutuklama kararı verilmiştir. Bu yaşananların belediyemizi ve belediye çalışanlarını kentimizde gerçekleşen terör saldırısıyla ilişkilendirme gayreti olduğu apaçık ortadadır.

Bunu kesinlikle reddediyoruz! Genel seçimler yaklaşırken Türkiye'de yaratılmak istenen siyasete ilişkin algı yönetimlerine Mersin'in ve belediyemizin alet edilmesine izin vermeyeceğiz! Belediyemizin hizmetleri kaynakları israf etmeden, ayrımcılık yapmadan, kaliteli ve etkin, bütün engellemelere rağmen hız kesmeden devam edecektir.

Bu süreçte; siyasi iradenin gücünü kullanarak, devletimizin kurumlarını 'korkutma aracı' ve 'iktidarın sopası' haline getirmek isteyenlerin tüm çabalarına rağmen belediyemiz hakkını, hukukunu ve saygınlığını koruyacaktır. Yürekten inanıyorum ki, Mersinliler Mersin'e sahip çıkacaktır."