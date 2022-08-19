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Son dakika haberleri! Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Son dakika haberleri! Menderes Nehri'nde kaybolan genç ölü bulundu

Güncel Haberler

Son dakika haber... Aydın'ın Köşk ilçesinde, serinlemek için girdiği Menderes Nehri'nde kaybolan Sıtkı Can Eroğlu'nun (18) cesedi bulundu.

Aydın'ın Köşk ilçesinde, serinlemek için girdiği Menderes Nehri'nde kaybolan Sıtkı Can Eroğlu'nun (18) cesedi bulundu.

Önceki gün, serinlemek amacıyla girdiği Menderes Nehri'nde kaybolan Eroğlu'nu arama çalışmaları bugün de devam etti. Muğla Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, Baltaköy mevkisinde gencin cesedini buldu.

Acı haberi alan gencin yakınları gözyaşı döktü. Eroğlu'nun cenazesi Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Olay

Sıtkı Can Eroğlu 17 Ağustos'ta, Köşk-Dalama kara yolu yakınlarından geçen Menderes Nehri'ne serinlemek için girmiş, bir süre sonra gözden kaybolunca suda arama çalışması başlatılmıştı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel

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