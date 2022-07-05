Son dakika haberleri... Menderes Belediye Başkanı gözaltına alındı (2)

GÖZALTI SAYISI 32'YE YÜKSELDİ

İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltı sayısı 32'ye çıktı. Çok sayıda şüphelinin olduğu operasyonun 'ihalelerde usulsüzlük' ve 'rüşvet' olmak üzere 2 dalga halinde yapıldığı belirtildi. 28 kişinin gözaltına alındığı dünkü operasyonun ihaleler ile ilgili olduğu bildirildi. 4'ü eski, 3'ü mevcut belediye dönemine ait çöp toplama, iş makinesi ve araç kiralama ihalelerinin soruşturmaya konu edildiği öğrenildi. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin gözaltına alındığı soruşturmanın konusunun ise rüşvet olduğu bildirildi. Rüşvet soruşturmasında 6 belediye çalışanının daha ifadesine başvurulacağı belirtildi.

Emniyetteki işlemleri süren Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, yaptığı yazılı açıklamada, "Bazı basın yayın kuruluşlarında hakkımda yer alan şahsıma adli işlem uygulandığına dair haberlerin herhangi bir gerçeklik payı yoktur. Soruşturma kapsamında ifademe başvurulmak üzere Mali Şube Müdürlüğü'ne gelip, görevimizi yerine getirdik. Yapılan operasyonla ilgili adli süreç devam etmekte olup, süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel