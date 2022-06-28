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Son dakika haberleri | Meksika'daki rodeoda boğanın saldırdığı binici hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Meksika'da yapılan rodeoda boğanın boynuz darbelerine maruz kalan binici hayatını kaybetti.

Meksika'da yapılan rodeoda boğanın boynuz darbelerine maruz kalan binici hayatını kaybetti.

Meksika'nın Morelos eyaletindeki Tejalpa kasabasında geçtiğimiz cumartesi gecesi düzenlenen rodeo yarışmasında 20 yaşındaki Ricardo Paredes Plascencia adlı binici, boğanın üzerinden düştükten sonra hayvanın tekme ve boynuz darbelerine maruz kaldı. Başına ve sırtına aldığı darbeler sonucu ağır yaralanan genç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç adamın dün hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'daki boğa güreşlerinde son olarak 18 Nisan'da 19 yaşındaki bir kişi boğanın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetmiş, 22 Mayıs tarihinde ise arenadan kaçan bir boğa 4 kişiyi yaralamıştı.

Meksika'da rodeo dahil tüm boğa güreşleri Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo eyaletleri ve son olarak da başkent Mexico City'de yasaklandı. Ancak ülkenin diğer birçok eyaletinde kültürel ve geleneksel etkinlik olarak görülen boğa güreşleri düzenlenmeye devam ediyor.

(Saim Sevinç /İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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