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Son dakika haberleri! Meksika'da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişi öldürüldü

AA - Sinan Doğan - Güncel
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Son dakika haberleri! Meksika'da silahlı saldırı sonucu aynı aileden 7 kişi öldürüldü

Bir son dakika haberine göre Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde, aynı aileden 7 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika'nın doğusundaki Veracruz eyaletinde, aynı aileden 7 kişi silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

Meksika basınında çıkan habere göre, Boca del Rio kentine bağlı Mayo Sur semtinde, bir aile gece yarısı silahlı saldırıya uğradı.

Saldırıda, aynı aileden 3'ü kadın, biri çocuk toplam 7 kişi yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evdekilerin öldüğünü teyit etti.

Takviye güvenlik güçlerinin de desteğiyle zanlıların yakalanması için operasyon başlatıldı.

AA / Sinan Doğan - Güncel

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