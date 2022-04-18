Son dakika haberleri... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı - Haberler

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Son dakika haberleri... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

AA - Kasım Sakallı - Güncel
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Son dakika haberler... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelişi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bilgi alması Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması Milli Savunma Bakanı Akar'ın Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına katılan...

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahı'na gelişi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bilgi alması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın konuşması

Milli Savunma Bakanı Akar'ın Pençe Kilit Operasyonu kapsamında gerçekleştirilen hava harekatına katılan pilotlarla telsizden görüşmesi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kahraman pilotlarımız, terör örgütüne ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları ile sözde karargahlardan oluşan hedefleri başarıyla vurdu."

Son dakika haberleri... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

Son dakika haberleri... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

Son dakika haberleri... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

Son dakika haberleri... Mehmetçik Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına yönelik Pençe Kilit Operasyonu'nu başlattı

AA / Kasım Sakallı - Güncel

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Hulusi Akar, Milli, Terör, Güncel, Haberler

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