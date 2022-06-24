Son dakika haberi: Marmaris'teki yangından etkilenen yaban hayvanları için devriye görevi

Marmaris'te orman yangının etkili olduğu alanda yaban hayatı üzerine yürüttüğü çalışmalarla tanınan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Yasin İlemin, Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri ile birlikte yaban hayvanlarına yardım etmek ve son durumlarına ilişkin tespitler yapmak üzere devriye görevi yürütüyor.

Hisarönü Mahallesi Bördübet ve Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da 20.00 sıralarında çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken yaban hayatı geliştirme sahasının da bulunduğu bölgedeki yaralı hayvanlara ulaşılmaya çalışılıyor.

Yaban hayatına ilişkin bilimsel çalışmalarıyla 2017 yılında 3 bin 400 hektar alanın Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ilan edilmesinde önemli rolü bulunan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Yaban Hayatı Uzmanı Dr. Yasin İlemin de yangının çıktığı ilk günden bu yana sahada görev yapıyor.

Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timleri (HAYDİ) ile yanan alanlarda devriye görevi yapan İlemin, yardıma ihtiyacı olan hayvan olup olmadığını takip ediyor, hayvanların olası kaçış noktalarına ilişkin değerlendirmeler yapıyor.

"Sağlıklı şekilde alanı terk etmişler"

Dr. İlemin, AA muhabirine, yanan bölgenin ekosistem açısından çok değerli olduğunu, Bördübet Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın büyük bölümünün zarar gördüğünü söyledi.

Bölgede nadide türlerin yaşadığına işaret eden İlemin, "Bunlardan birisi karakulak. Antalya, Muğla, Denizli ve Aydın'ın güney bölgelerinde yaklaşık 2500 civarında karakulak popülasyonu var. Ancak Datça ve Köyceğiz'i çerçevelersek burası karakulak popülasyonunun Türkiye'de en yoğun yaşadığı nokta." dedi.

Bölgede boz ayı, su samuru ve kurtların da yaşadığının bilindiğini aktaran İlemin, yangın durumunda hayvanların dumanın aksi yönünde kaçtığını, bu hayvanların takibinin büyük önem taşıdığını aktardı.

İlerleyen süreçte yangının dolaylı etkilerinin ortaya çıkacağını, hayvanların ekolojik stres altına gireceğini dile getiren İlemin, bölgede yaptıkları incelemelerde şu ana kadar yaralı yaban hayvanına ulaşmadıklarını aktardı.

Sürekli sahada olduklarını anlatan İlemin, "Şu ana kadar 6 kara kaplumbağası gördük ve güvenli bölgeye aktardık. Kuşları, yangının aksi yönüne kaçarken gördük. Dün yangını tutan işçiler, yaban domuzları ve kızıl tilkileri gördüklerini söylediler. Onlar da sağlıklı bir şekilde alanı terk etmişler." diye konuştu.