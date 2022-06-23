Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangınında 3'üncü gün; alevler 5 noktada ilerliyor (10)
Demirören Haber Ajansı - Umutcan Ören - Güncel
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Son dakika haberi... 'YANGINDAN 29 KİŞİ ETKİLENDİ'Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini belirterek, "Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29...
'YANGINDAN 29 KİŞİ ETKİLENDİ'
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Marmaris'teki orman yangınından 29 kişinin etkilendiğini belirterek, " Muğla'nın Marmaris ilçesi Hisarönü Bördübet mevkiinde meydana gelen orman yangınında, son durum itibariyle yangından 29 kişi etkilendi. 12 kişi olay yerindeki ambulanslarla hastaneye nakledildi, 17 kişi ise nakle ihtiyaç duymadı. Hastanede tedavisi devam eden 2 kişi var" ifadelerini kullandı.
ANKARA,
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 21, 2022
Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel