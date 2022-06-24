Son dakika haberleri... Marmaris'teki orman yangını 4'üncü gününde (6) Son dakika haberler: 'KADRO', BENZİN VE TİNER KOKULARINA DUYARLIMuğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 3 bin hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangının başlangıç noktasını, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki benzin ve tiner kokularına duyarlı 'Kadro' isimli özel eğitimli köpek belirledi. 'KADRO', BENZİN VE TİNER KOKULARINA DUYARLI Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan ve 3 bin hektarı aşkın alanda etkili olan orman yangının başlangıç noktasını, Antalya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki benzin ve tiner kokularına duyarlı 'Kadro' isimli özel eğitimli köpek belirledi. Golden Retriever cinsi, 7 yaşındaki yangın tespit köpeği 'Kadro', kundaklama şüphesi olan orman yangınında hassas burnuyla tarama yaptı. 'Kadro', yanıcı maddenin döküldüğü noktayı belirledi. Yangın tespit köpeği 'Kadro'nun tepki verdiği noktada 2 benzin bidonu bulundu. Benzin bidonlarından yola çıkan jandarma, şüphelinin kimliğini tespit etti. TÜRKİYE'NİN TEK YANGIN TESPİT KÖPEĞİ Mazot, benzin, tiner gibi yanıcı maddelerin kokusunu alarak yer tespiti yapan 'Kadro', ile yangınların kundaklama sonucu çıkıp, çıkmadığı belirleniyor. Kundaklama sonucuna ulaşıldığında ise 'Kadro', kullanılan yanıcı maddeler ile ilgili nokta atışı yapıyor. 'Kadro', bu özelliği nedeniyle Türkiye'nin tek yangın tespit köpeği olarak biliniyor. Özel aparatlar kullanılarak eğitimi güncel tutulan 'Kadro', bir şırınga ucu ile damlatılan benzinli noktayı saniyeler içinde tespit edip bölgeye oturuyor. Jandarma personeli ise belirlenen noktadan örnek alarak, yanıcı maddenin içeriği hakkında bilgi ediniyor. MUĞLA / Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 Sizce orman yangınlarının sebebi nedir? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 21, 2022 Demirören Haber Ajansı / Güncel Jandarma Marmaris Antalya Güncel Haberler Son Dakika

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