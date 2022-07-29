Son dakika gündem: MARMARİS İÇMELER YANGININA VATANDAŞLAR DA MÜDAHALE EDİYOR - 2 - Haberler

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Son dakika gündem: MARMARİS İÇMELER YANGININA VATANDAŞLAR DA MÜDAHALE EDİYOR - 2

Son dakika gündem: MARMARİS İÇMELER YANGININA VATANDAŞLAR DA MÜDAHALE EDİYOR - 2

Edinilen son dakika gelişmesine göre AFAD: Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır.

 - Güncelleme:

AFAD: Marmaris bölgesinde çıkan orman yangınından etkilenen bir otelde konaklayanlar tahliye edilmiş olup yaralı bulunmamaktadır. Yangına OGM, AFAD, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 112 ekipleri tarafından havadan ve karadan müdahale edilmektedir.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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