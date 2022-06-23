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Son dakika haberleri: Marmaris'te yangınla mücadele havadan görüntülendi

AA - Süleyman Elçin - Güncel
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Son dakika haberleri: Marmaris'te yangınla mücadele havadan görüntülendi

Son dakika haberi... Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi.

Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi.

Hisarönü Mahallesi'nde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştığı orman yangını, AA ekibinin de yer aldığı gazeteciler tarafından polis helikopteri ile havadan kaydedildi.

Yangının verdiği zararın büyüklüğü gözler önüne serilen görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkisi arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.

Görüntülerde, helikopter pilotlarının yoğun dumanlar arasındaki alevlerle mücadelesi dikkati çekiyor.

AA / Süleyman Elçin - Güncel

21 Haziran Marmaris Güncel Haberler Son Dakika

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