Son dakika haberleri: Marmaris'te yangınla mücadele havadan görüntülendi

Marmaris ilçesinde devam eden orman yangının ilk başladığı alan ve yanan ormanlık bölge havadan görüntülendi.

Hisarönü Mahallesi'nde 21 Haziran'da henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ekiplerin söndürmek için yoğun bir şekilde çalıştığı orman yangını, AA ekibinin de yer aldığı gazeteciler tarafından polis helikopteri ile havadan kaydedildi.

Yangının verdiği zararın büyüklüğü gözler önüne serilen görüntülerde, Yedi Adalar, Küfre Koyu ve Bördübet mevkisi arasında bulunan yangının ilk başladığı alan da yer aldı.

Görüntülerde, helikopter pilotlarının yoğun dumanlar arasındaki alevlerle mücadelesi dikkati çekiyor.