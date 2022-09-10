Son dakika haberleri... Marmaris'te ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü Güncel Haberler Edinilen son dakika gelişmesine göre Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü. Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir ev ve depoda çıkan yangın söndürüldü. Beldibi Mahallesi Sinam Sitesi'ndeki bir dairenin çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürüldü. Çatı katındaki daire, yangın nedeniyle kullanılmaz hale geldi. Ayrıca, Siteler Mahallesi 207 Sokak'ta bir binanın altında depo olarak kullanılan bölümde yangın çıktı. Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahale etti. Söndürülen yangında deponun büyük bölümü kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı belirlendi. Güncel Kaynak: AA / Sabri Kesen Marmaris Muğla Güncel Haberler Son Dakika

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