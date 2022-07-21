MARMARAY'DA YOLCULARIN TEKME TOKAT KAVGASI

? MARMARAY'da iki yolcu arasından tekmeli yumruklu kavga çıktı. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Olay, sabah saatlerinde Maltepe, Marmaray'da meydana geldi. İki yolcu arasında henüz bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Diğer yolcular kavgayı ayırmak istedi. Marmaray'ın, istasyonda durmasıyla bazı yolcuların "Güvenlik yok mu?, Güvenliğe haber verin?" diye bağırdıkları görüldü. Diğer yolcuların da araya girmesiyle duran kavga, taraflardan birinin diğerine "Seni bıçaklarım" demesiyle tekrar başladı. Kavga iki kişinin Marmaray'dan inmesiyle son buldu. O anlar başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel