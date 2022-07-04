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Markette tartıştığı ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü

İhlas Haber Ajansı - Fadıl Kösedağ - Güncel
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Markette tartıştığı ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü Kamera kayıt cihazını da alıp kaçan katil zanlısı, birkaç saat sonra otobüste yakalandı Antalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı ortağının boğazını keserek kamera kayıt cihazını alıp kaçan katil zanlısı, birkaç saat sonra...

Markette tartıştığı ortağını boğazından bıçaklayarak öldürdü

Kamera kayıt cihazını da alıp kaçan katil zanlısı, birkaç saat sonra otobüste yakalandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı ortağının boğazını keserek kamera kayıt cihazını alıp kaçan katil zanlısı, birkaç saat sonra bindiği otobüste yakalandı.

Olay, Alanya ilçesi Saray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Saadettin Aktaş işlettiği markette bulunduğu sırada ortağı Utku A. geldi. İki ortak arasındaki anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Utku A., yanındaki bıçakla Aktaş'ın boğazını kesti. Daha sonra güvenlik kameralarına ait kayıt cihazını da alan Utku A. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kanlar içerisinde yerde kalan Aktaş ise, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Aktaş'ın yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

İlçeden kaçmak üzereyken otobüste yakalandı

Olayın ardından kaçan Utku A.'nın şehirlerarası otobüs terminaline gittiğini değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Bindiği otobüsün şoförüyle iletişime geçen polis ekipleri, Utku A.'yı Okurcalar Mahallesi'nde bulunduğu otobüste gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan Saadettin Aktaş ise, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlattı.

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Kösedağ - Güncel

Antalya Alanya Saray 3. Sayfa Güncel Haberler

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