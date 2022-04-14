Son dakika haberleri... MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - EK GÜVENLİK KAMERASI - Haberler

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Son dakika haberleri... MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - EK GÜVENLİK KAMERASI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Görüntüde kendisini tüfekle kovalayan kişiden kaçarak market içine girdiği, şüphelinin pompalı av tüfeği ile ard arda ateş açtığı ve Limoncu'yu yaraladığı görülüyor.

Görüntüde kendisini tüfekle kovalayan kişiden kaçarak market içine girdiği, şüphelinin pompalı av tüfeği ile ard arda ateş açtığı ve Limoncu'yu yaraladığı görülüyor.

ANTALYA, (DHA)-

Son dakika haberleri... MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - EK GÜVENLİK KAMERASI

Son dakika haberleri... MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - EK GÜVENLİK KAMERASI

Son dakika haberleri... MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - EK GÜVENLİK KAMERASI

Son dakika haberleri... MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - EK GÜVENLİK KAMERASI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Av Tüfeği, Market, Güncel, Haberler

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