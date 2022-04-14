Son dakika haberleri... MARKET ÖNÜNDE BEKLERKEN POMPALI TÜFEKLE VURULDU - EK GÜVENLİK KAMERASI
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberi... Görüntüde kendisini tüfekle kovalayan kişiden kaçarak market içine girdiği, şüphelinin pompalı av tüfeği ile ard arda ateş açtığı ve Limoncu'yu yaraladığı görülüyor.
Görüntüde kendisini tüfekle kovalayan kişiden kaçarak market içine girdiği, şüphelinin pompalı av tüfeği ile ard arda ateş açtığı ve Limoncu'yu yaraladığı görülüyor.
ANTALYA, (DHA)-