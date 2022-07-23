Son dakika haberleri! Mardin'de yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Son dakika haberi... Mardin'in Artuklu ilçesinde yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi. Mardin'in Artuklu ilçesinde yedinci kattan düşen 2 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi. Alınan bilgiye göre, Nur Mahallesi 14. Sokak'taki bir apartmanın yedinci katına misafirliğe giden ailenin 2 yaşındaki çocukları Muhammet Yağız B, dengesini kaybederek balkondan düştü. Ağır yaralanan ve 112 Acil Sağlık ekiplerince Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuğun cenazesi, otopsi için hastane morguna alındı. AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel Artuklu Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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