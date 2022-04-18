Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Son dakika haber... Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Kızıltepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Mardin Caddesinde durumundan şüphelendikleri otomobilde arama yaptı.

Aramada, sigara paketleri içerisinde gizlenmiş 41 gram esrar ele geçirildi, araçta bulunan S.A, Ş.B, A.D, A.Ç. ve A.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Uyuşturucu, Kızıltepe, Hisarcık, Mardin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title