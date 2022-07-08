Son dakika haberleri... Mardin'de taziyeevindeki klimanın çalınma anı kameraya yansıdı
AA - Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel
Son dakika gelişmesine göre Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeevindeki klimanın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde taziyeevindeki klimanın çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Abdülkadir Paşa Mahallesi'nde bulunan Seyit Feyzullah Cindioğlu Taziyeevi'ndeki klimanın çalındığını fark eden görevliler, güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerden iki şüphelinin klimayı çaldıklarının belirlenmesi üzerine durum polise bildirildi.
Polisin zanlıların yakalanması için çalışmaları sürüyor.
AA / Mehmet Arif Altunkaynak - Güncel