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Son dakika haberleri: Mardin'de kiracının öldürüldüğü kavgayla ilgili iş yeri sahibi ve oğlu tutuklandı

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
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Son dakika haberleri: Mardin'de kiracının öldürüldüğü kavgayla ilgili iş yeri sahibi ve oğlu tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Mardin'de kiracının bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ve oğlu tutuklandı.

Mardin'de kiracının bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi ve oğlu tutuklandı.

13 Mart Mahallesi Hükümet Caddesi'nde 15 Temmuz'da iş yeri sahibi Ramazan B. ve oğlu Mahmut B. ile kiracıları Rıdvan K. ve Ahmet K. arasında "iş yerini boşaltma" konusunda başlayan, Ahmet K'nin yaşamını yitirdiği kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Şüpheliler Ramazan B. ve oğlu Mahmut B, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen baba ve oğlu tutuklandı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

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