Son dakika haberleri... Mardin'de katliam gibi kaza: 19 ölü, 26 yaralı (6)

GÖRGÜ TANIKLARI KAZA ANINI ANLATTI

Mardin'in Derik ilçesinde 19 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 26 kişinin de yaralandığı kazanın görgü tanıkları o anları anlattı. Aynı yolda sık sık kazalar yaşandığını belirten Abdulkadir Sol, "Ben burada 30 yıllık esnafım. Bu gördüğünüz noktada kaza olan yerde arabaların suçu yoktur. Yukarıda 4 kilometrelik bir rampa var. Kaza tutanakları vardır. 30 yıldan beri 50 tane arabadan fazla birkaç metre ileride veya geride aynen bu noktada devrilmiştir. Bu şehir merkezinde bir çevre yoluna ihtiyaç vardır. Bu yol bu arabaları kaldıramıyor artık. Yolun mesafesine bakın, genişliğine bakın. Virajlara bakın bir de inişine bakın. Buranın acil bir çevre yoluna ihtiyacı var" diye konuştu.

Bu arada kazada yaralananların tedavilerine devam edilirken, hayatını kaybedenlerin kimlik belirleme çalışmaları da sürdürülüyor.

Selim KAYA- Nurettin FİDANCAN- Emrullah KARAKAŞ/ DERİK (Mardin), -