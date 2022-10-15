Son dakika haberleri... Mardin'de kalp krizi sonucu vefat eden polis memuru için tören düzenlendi Güncel Haberler Son dakika habere göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Doğruel (41) için tören düzenlendi. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ahmet Doğruel (41) için tören düzenlendi. Mazıdağı İlçe Emniyet Amirliği'nde görevli polis memuru Doğruel, geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı İlçe Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve 3 çocuk babası Doğruel için İlçe Emniyet Amirliği önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Doğruel'in cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Kayseri'ye gönderildi. Törene, Vali Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, Mazıdağı Kaymakamı Mustafa Görmüş, Derik Kaymakamı Evren Çakır, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Özgün Bilge, Derik Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mert Bilek, Doğruel'in ailesi ve meslektaşları katıldı.?????????????? Kaynak: AA / Güncel Kalp Krizi Mardin Güncel Haberler Son Dakika

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