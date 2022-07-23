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Son dakika haberleri | Mardin'de bir kişinin silahla vurulup darbedilmesi güvenlik kamerasında

AA - Halil İbrahim Sincar - Güncel
Son dakika haberleri | Mardin'de bir kişinin silahla vurulup darbedilmesi güvenlik kamerasında

Son dakika haberler... Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin silahla vurulup darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kişinin silahla vurulup darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, dün Abdulkadirpaşa Mahallesi Umut Caddesi'nde farklı suçlardan sabıka kaydı bulunan M.O. (34) ile bir grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.O, 4 kişi tarafından darbedildi ve silahla dizinden vuruldu.

M.O, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu arada, M.O'nun darbedilmesi ve vurulması bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

AA / Halil İbrahim Sincar - Güncel

Nusaybin Mardin Umut Güncel Haberler Son Dakika

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