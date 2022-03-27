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Son dakika haberleri | 'Manken' otomobildeki esrarı buldu; 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Mahir Alan - Güncel
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Son dakika haberleri | 'Manken' otomobildeki esrarı buldu; 4 gözaltı

Son dakika gündem haberi... ADIYAMAN'da, jandarmanın operasyonunda, narkotik köpeği 'Manken' ile bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

ADIYAMAN (DHA) - ADIYAMAN'da, jandarmanın operasyonunda, narkotik köpeği 'Manken' ile bir otomobilde yapılan aramada 2 kilo 250 gram uyuşturucu ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır'dan Adıyaman'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent girişinde şüpheli araçları durdurarak arama yaptı. Ekiplerin durdurduğu T.A. yönetimindeki 02 AY 122 plakalı otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği 'Manken' ile yapılan aramada 2 kilogram 250 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan jandarma, sürücü T.A. ile otomobilde bulunan C.K., P.K. ve H.K.'yı gözaltına alıp, sorgu için İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Son dakika haberleri | 'Manken' otomobildeki esrarı buldu; 4 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mahir Alan - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Narkotik, Adıyaman, Güncel, Haberler

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