Son dakika haberleri! Manisa'daki orman yangını kontrol altına alındı Edinilen son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 18 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Manisa'nın Gördes ilçesindeki orman yangını ekiplerin yaklaşık 18 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde dün 14.00 sıralarında başlayan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, güneş battıktan sonra gece görüşü olan 2 helikopter ve yer ekipleri müdahalesini sürdürdü. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği çalışmalar sonucu, yangın yaklaşık 18 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede, hasar tespitine de başlandı. AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin hazır bulunduğu yangın bölgesinde, besicilik yapan bazı vatandaşlar ile 400'e yakın büyükbaş ve küçükbaş hayvan, tedbiren tahliye edilmişti. AA / Ahmet Bayram - Güncel Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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