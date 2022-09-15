Son dakika haberleri | Manisa'da uyuşturucuyla yakalanan 9 kişi gözaltına alındı Güncel Haberler Son dakika gündem haberi... Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu ele geçirilen 9 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri ilçede asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Denetimlerde, şüphelilerin yapılan üst aramasında çok miktarda sentetik hap, esrar maddesi, metamfetamin ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Güncel Kaynak: AA / Serkan Özcan Emniyet Müdürlüğü Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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