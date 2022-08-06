Traktör ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Manisa'nın Kula ilçesinde traktör ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Zaferiye Mahallesi 4 Eylül Caddesi'nde E.T. (19) yönetimindeki 45 K 1276 plakalı traktör ile E.Ç'nin kullandığı 45 RA 3104 plakalı sepetli motosiklet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan K.Ç. ile İ.Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı. Traktör sürücüsü E.T'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Güncel AA / Kamil Altıparmak Motosiklet Manisa Eylül Güncel Haberler

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