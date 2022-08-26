Son dakika haberleri! Manisa'da sürücü adaylarına "son dersi" jandarma ekibi verdi Güncel Haberler Son dakika haberler: Manisa'da sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına girecek adaylara son eğitimi, jandarma verdi. Manisa'da sürücü belgesi almak için direksiyon sınavına girecek adaylara son eğitimi, jandarma verdi. İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü bir sürücü kursundaki eğitim salonunda sürücü adaylarıyla bir araya geldi. Sürücü adaylarına genel trafik kuralları, sık yapılan ihlaller ve bunların ortaya çıkardığı riskler anlatıldı. Ekip, teorik eğitimin ardından sürücü adaylarının kullandığı otomobillere binerek uygulamalı eğitim de verdi. Güncel Kaynak: AA / Ahmet Bayram Trafik Şube Müdürlüğü Jandarma Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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