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Son dakika haberleri | Manisa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü

Son dakika haberleri | Manisa'da otomobille çarpışan elektrikli bisikletteki anne ve oğlu öldü

Güncel Haberler

Son dakika haberine göre Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobille elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

İzmir-Uşak kara yolu Körez Mahallesi kavşağında Muhammet Ali T'nin (22) kullandığı 64 FS 823 plakalı otomobil ile Fikriye Özkara (36) idaresinde elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Fikriye Özkara ile bisikletteki oğlu Halil Can Özkara (14) hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Kamil Altıparmak - Güncel

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