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Son dakika haberleri | Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberleri | Manisa'da motosiklet gasbettikleri öne sürülen 2 kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde atık toplayan bir kişinin motosikletini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde atık toplayan bir kişinin motosikletini gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Muradiye Mahallesi Polatkan Sokak'ta çöp konteynerlerinden atık toplayan Savaş Y'nin (35) yanına gelen 2 şahıs, bıçakla tehdit ederek bu kişinin motosikletini gasbetti.

Muradiye Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı çalışmanın ardından şüpheli E.Y. (19) ve yaşı küçük H.C'yi (16) yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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