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Son dakika haberleri: Manisa'da maden mühendisi evinde ölü bulundu

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberleri: Manisa'da maden mühendisi evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 35 yaşındaki maden mühendisi evinde ölü bulundu.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, 35 yaşındaki maden mühendisi evinde ölü bulundu.

Güzelyurt Mahallesinde yaşayan Enis Çetin'den birkaç gündür haber alamayan yakınları, eve gitti.

Evin kapısını çilingirle açtıran yakınları, Çetin'i hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri Çetin'in öldüğünü belirledi.

Çetin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Yunusemre Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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