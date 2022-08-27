Son dakika haberleri | Manisa'da kurutmaya bırakılan üzümler sel sularına kapıldı Güncel Haberler Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde kurutmaya bırakılan üzümler, etkili olan şiddetli sağanak sonrası oluşan taşkın ve sel sularına kapıldı. Manisa'nın Salihli ilçesinde kurutmaya bırakılan üzümler, etkili olan şiddetli sağanak sonrası oluşan taşkın ve sel sularına kapıldı. Mersindere ve Kapancı Mahalleleri başta olmak üzere bazı kırsal mahallelerde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle, bağlarda ve sergi alanlarında kurutmaya bırakılan çekirdeksiz üzümler suya kapıldı. Çiftçiler, suya kapılan üzümleri dere yataklarından kurtarmaya çalıştı. Renk kaybının yaşandığı gözlemlenen üzümlerde, rekolte kaybının da olduğu bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Nurullah Kalay Salihli Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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