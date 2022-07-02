Son dakika haberleri! Manisa'da kamyonetle çarpışan motosikletli hayatını kaybetti Son dakika haberleri... Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. A.A'nın (60) kullandığı 07 HKH 33 plakalı kamyonet, Tepeköy Mahallesi'nde Ü.V. (24) idaresindeki 45 ALJ 584 plakalı motosikletle çarpıştı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsü U.V'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. AA / Serkan Özcan - Güncel Alaşehir Tepeköy Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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