Son dakika haberleri... Manisa'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Bayram Tulum (67) yönetimindeki 45 N 1834 plakalı tır, Manisa Turgutlu Çevre Yolu'nda karşı yönden gelen Yusuf Gülmen'in kullandığı 45 U 7058 plakalı tırla çarptı. Kazada yaralanan Tulum, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Çevre yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. AA / Serkan Özcan - Güncel Turgutlu Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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