Son dakika haberleri... Manisa'da iki tırın çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.
Bayram Tulum (67) yönetimindeki 45 N 1834 plakalı tır, Manisa Turgutlu Çevre Yolu'nda karşı yönden gelen Yusuf Gülmen'in kullandığı 45 U 7058 plakalı tırla çarptı.
Kazada yaralanan Tulum, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Çevre yolu kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.
AA / Serkan Özcan - Güncel