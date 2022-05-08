Son dakika haberleri! Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

AA - Serkan Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri! Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Son dakika haberi: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

N.D'nin (54) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Hatıplar Mahallesi Ova mevkisinde devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü N.D.olay yerinde hayatını kaybetti.

AA / Serkan Özcan - Güncel

Saruhanlı, Manisa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title