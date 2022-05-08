Son dakika haberleri! Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
AA - Serkan Özcan - Güncel
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Son dakika haberi: Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
SARUHANLI, MANİSA (AA) - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.
N.D'nin (54) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen traktör, Hatıplar Mahallesi Ova mevkisinde devrildi.
Traktörün altında kalan sürücü N.D.olay yerinde hayatını kaybetti.
AA / Serkan Özcan - Güncel