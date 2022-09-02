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Son dakika haberleri! Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

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Son dakika haberleri! Manisa'da çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı kapsamında Cumhuriyet Meydanı'nda konser etkinliği düzenlendi.

Konser esnasında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktı. Konser alanından çıkan ve Sakarya Mahallesi 1100 sokak üzerinde gelen gruplar burada kavga etti.

Kavgada, S.İ. (16) bıçakla, A.R. (17) ise darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Serkan Özcan - Güncel

Cumhuriyet Meydanı Manisa Güncel Haberler Son Dakika

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