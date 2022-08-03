Son dakika haberleri | Manavgat'ta uyuşturucu operasyonunda 1 kişi yakalandı Son dakika habere göre Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. Manavgat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, şüpheli A.İ'nin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelinin kullandığı aracı takip eden ekipler, Sarılar Mahallesi Manavgat Şelalesi yakınlarında A.İ'nin araçtan inerek, ırmak ortasındaki adacıktan poşetle döndüğünü fark etti. Araca yönelirken yakalanan şüphelin elindeki poşetten 400 gram kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Güncel AA / Fatih Hepokur Emniyet Müdürlüğü Hisarcık Manavgat Güncel Haberler Son Dakika

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