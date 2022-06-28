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Son dakika haberleri! Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

AA - Zafer Arslan - Güncel
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Son dakika haberleri! Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı

Son dakika haberine göre İstanbul Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı.

İstanbul Maltepe'de evlerden ziynet eşyası çalan şüpheli tutuklandı.

İdealtepe Çınar Mahallesi'nde dün farklı saatlerde 6 eve giren şüphelinin, iki daireden 2 altın kolye, 3 çeyrek altın, 2 çift altın küpe ve altın mızıka çaldığına ilişkin ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin eşkalini belirledi. Aynı gün İdealtepe Mahallesi'nde güvenlik güçlerince yapılan kimlik kontrolü sırasında kaçma teşebbüsünde bulunan şüpheli Ş.Ş, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.

Aramada üstünde altın kolye bulunan şüpheli, "evden hırsızlık" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

AA / Zafer Arslan - Güncel

Maltepe Çınar Güncel Haberler Son Dakika

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