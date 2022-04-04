Son dakika haberleri... MALTEPE'DE ÇAMAŞIR MAKİNASI HIRSIZLIĞI KAMERADA - Haberler

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Son dakika haberleri... MALTEPE'DE ÇAMAŞIR MAKİNASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberleri... MALTEPE'de binanın bodrum katına giren 2 kişi, burada bulunan çamaşır makinasını çalıp kayıplara karıştı.

ATAŞEHİR, İSTANBUL (DHA) - MALTEPE'de binanın bodrum katına giren 2 kişi, burada bulunan çamaşır makinasını çalıp kayıplara karıştı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde geçen cuma günü saat 11.00'de İ.A.(23) ile M.D.A.(31), binanın kapısını açarak içeri girdi. Binanın bodrum katına ilerleyen 2 hırsız, burada bulunan çamaşır makinasını çaldı. Hırsızlık anı binanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Daha sonra hırsızlar, yeni olduğu öğrenilen çamaşır makinasını Ataşehir Kayışdağı Mahallesi'nde hurdacılık yapan H.S.(22)'ye sattı. Polis, İ.A.'yı Maltepe Fındıklı Mahallesi'nde, M.D.A.'yı da Ataşehir Mevlana Mahallesi'ndeki bir adreste gözaltına aldı. Şüphelilerin hırsızlık benzeri asayiş suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin yakın zamanda bisiklet, 4 kuş kafesi, ısıtıcı ve bilgisayar çaldıkları da belirlendi. İ.A ve M.D.A. "Açıktan Hırsızlık" suçundan mahkemeye sevk edildi. 2 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Son dakika haberleri... MALTEPE'DE ÇAMAŞIR MAKİNASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberleri... MALTEPE'DE ÇAMAŞIR MAKİNASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Son dakika haberleri... MALTEPE'DE ÇAMAŞIR MAKİNASI HIRSIZLIĞI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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