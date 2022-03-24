Maltepe'de aşırı hız ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Maltepe'de aşırı hız yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan araca çarptı. Araç çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçti. 4 aracın karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Savaş alanına dönen kaza yeri havadan görüntülendi.

Kaza, Maltepe Başıbüyük- Samandıra Yolu üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 34 BZJ 232 plakalı Ford Kuga marka araç sürücüsü Emre Varol Güneş, aşırı hız yaptığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek önünden seyir halinde olan Erol Şişman kontrolündeki 46 NA 988 plakalı Citröen marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen hafif ticari araç, yol üzerinde hareket halinde olan 2 araca çarparak durabildi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleriyse araç içerisinde sıkışan sürücü Emre Varol Güneş'i çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

Kazada herhangi bir can kaybı yaşanmazken yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin konuşan sürücülerden Şahin Tüken, "Araçlardan biri hızla gelirken öndeki araca çarpmış. O araç da karşı şeride geçince diğer otomobillere çarpmış. 5 yaralı varmış. Ekipler yaralıları aldı. Hastaneye kaldırıyor" diye konuştu.

(Abdul Samet Kaya - Cüneyt Sevindik-İHA)