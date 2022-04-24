Son dakika haberleri... Mali'de orduya düzenlenen 3 terör saldırısında 6 asker öldü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Mali'de orduya düzenlenen 3 terör saldırısında 6 asker öldü

AA - Fatma Esma Arslan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haberleri... Mali'de orduya düzenlenen 3 terör saldırısında 6 asker öldü

Son dakika haberi: Mali'de orduyu hedef alan 3 ayrı terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi, 15 asker yaralandı.

Mali'de orduyu hedef alan 3 ayrı terör saldırısında 6 asker yaşamını yitirdi, 15 asker yaralandı.

Mali Genel Kurmay Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sevare, Bapho ve Niono askeri kamplarının eş zamanlı terör saldırısına uğradığı bildirildi.

Açıklamada, intihar bombacılarıyla düzenlenen saldırılarda, 6 askerin hayatını kaybettiği, 15 askerin yaralandığı, 11 teröristin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, saldırıların yapıldığı bölgelerde durumun kontrol altında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

AA / Fatma Esma Arslan - Güncel

Togo Cumhuriyeti, Genel Kurmay, Asker, Terör, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title