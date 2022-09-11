Son dakika haberleri! Malatya'da vinç devrilmesiyle ilgili 3 şüpheli adliyede Güncel Haberler Son dakika haberi: Malatya'da inşaat çalışmalarında vincin üzerlerine düşmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Malatya'da inşaat çalışmalarında vincin üzerlerine düşmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında dün vincin işçilerin üzerine düşmesiyle ilgili emniyetteki işlemleri tamamlanan vinç operatörü M.B. ile ustalar Ö.G. ve Y.G. sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi. Bostanbaşı Mahallesi'ndeki inşaat çalışmaları sırasında dün vincin "BOM" denen taşıyıcı kısmının inşaat alanındaki işçilerin üzerine düşmesi sonucu, işçilerden Fatih Kızılkaya (25), Mesut Gündoğan (34) ve Mehmet Yel (22) hayatını kaybetmiş, Musa Aydın (25) ise ağır yaralanmış, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Yeter Erdine Bostanbaşı Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler Son Dakika

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