Son dakika haberleri... Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haberler: Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 5 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 bin 986 yeşil reçeteye tabi hap ile 120 gram kokain ele geçirildi, D.T, U.C.A, D.Y, G.L. ve B.Ç. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Volkan Kaşik - Güncel