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Son dakika haber... MALATYA'DA PATENLE TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA

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Edinilen son dakika gelişmesine göre MALATYA'da, patenli bir kişinin kamyonete tutunarak yolculuk yaparak, hem kendi hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MALATYA'da, patenli bir kişinin kamyonete tutunarak yolculuk yaparak, hem kendi hem de trafikte bulunanların hayatını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Patenli bir kişi, caddede giden kamyonete tutunarak bir süre yolculuk yaptı. Bu şekilde ilerleyen genç, herhangi bir kasis veya su giderine takılmamak için yolu takip etti. Patenle tehlikeli yolculuğuna devam eden genç, su giderine denk geldiği sırada ise zıplayarak, tekerleklerinin takılmasını önledi. Patenli kişinin hem kendi hem de trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı o anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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