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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

DOĞANŞEHİR, MALATYA (İHA) - Malatya'da alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Doğanşehir ilçesine bağlı Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mualla Ali Karaoğlan (52) ile A.A. arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, Mualla Ali Karaoğlan göğüs bölgesine aldığı bıçak darbesi sonucu ağır yaralandı. Olayın şüphelisinin kaçarak bölgeden uzaklaştığı olayda ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mualla Ali Karaoğlan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Mualla Ali Karaoğlan'nın cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, olayın şüphelisi jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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