Son dakika haberleri... Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Son dakika haberler... Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı AĞRI - Ağrı'da dere kenarında mahsur kalan kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Ağrı'da bir kedinin dere kenarında mahsur kaldığını ve çıkamadığını gören vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Kediyi bulunduğu yere merdivenle inen ekipler, mahsur kaldığı yerden çıkardı. Hiçbir sıkıntısının olmadığı anlaşılan kedinin karnını doyuran ekipler, daha sonra doğal ortamına bıraktı. İhlas Haber Ajansı / Merve Gökbakan - Güncel İtfaiye kedi Ağrı Güncel Haberler Son Dakika

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