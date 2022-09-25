Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü Kanada'da protesto edildi Güncel Haberler Son dakika gündem haberine göre Bayrak ve döviz taşıyan protestocular Slogan atan eylemciler Mahsa Emini'nin fotoğrafını taşıyan bir kadın Yüzünü kırmızı boya ile boyamış bir adam Protestodan detaylar TORONTO - Kanada'nın Toronto şehrinde bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına... Bayrak ve döviz taşıyan protestocular Slogan atan eylemciler Mahsa Emini'nin fotoğrafını taşıyan bir kadın Yüzünü kırmızı boya ile boyamış bir adam Protestodan detaylar TORONTO - Kanada'nın Toronto şehrinde bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilere destek verdi. Güncel Kaynak: AA / Jorge Uzon Mahsa Emini Kanada Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü Kanada'da protesto edildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.