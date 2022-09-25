Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü Kanada'da protesto edildi
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Son dakika gündem haberine göre Bayrak ve döviz taşıyan protestocular Slogan atan eylemciler Mahsa Emini'nin fotoğrafını taşıyan bir kadın Yüzünü kırmızı boya ile boyamış bir adam Protestodan detaylar TORONTO - Kanada'nın Toronto şehrinde bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına...
Bayrak ve döviz taşıyan protestocular
Slogan atan eylemciler
Mahsa Emini'nin fotoğrafını taşıyan bir kadın
Yüzünü kırmızı boya ile boyamış bir adam
Protestodan detaylar
TORONTO - Kanada'nın Toronto şehrinde bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilere destek verdi.
Kaynak: AA / Jorge Uzon - Güncel