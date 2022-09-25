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Son dakika haberleri | Mahsa Emini'nin ölümü Kanada'da protesto edildi

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Son dakika gündem haberine göre Bayrak ve döviz taşıyan protestocular Slogan atan eylemciler Mahsa Emini'nin fotoğrafını taşıyan bir kadın Yüzünü kırmızı boya ile boyamış bir adam Protestodan detaylar TORONTO - Kanada'nın Toronto şehrinde bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına...

Bayrak ve döviz taşıyan protestocular

Slogan atan eylemciler

Mahsa Emini'nin fotoğrafını taşıyan bir kadın

Yüzünü kırmızı boya ile boyamış bir adam

Protestodan detaylar

TORONTO - Kanada'nın Toronto şehrinde bir araya gelen grup, İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "hicap kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra ölümü üzerine başlayan gösterilere destek verdi.

Kaynak: AA / Jorge Uzon - Güncel

Mahsa Emini Kanada Güncel Haberler Son Dakika

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