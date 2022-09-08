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Son dakika haberleri... Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi

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Son dakika haberleri... Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi

Son dakika haber... Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'nin evinin bahçesinde bomba patlatıldığı belirtildi.

Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'nin evinin bahçesinde bomba patlatıldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hamiye'nin Bekaa bölgesinde bulunan evinde patlama meydana geldi.

Haberde, bahçenin elektrik kablosuna yerleştirilmiş bombanın infilak ettiği kaydedilirken, Bakan'ın evde olup olmadığı, can kaybı veya yaralanmaya dair detay verilmedi.

Kaynak: AA / İdiris Okuduci - Güncel

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