Son dakika haberleri... Lübnan Ulaştırma Bakanı'nın evine bombalı saldırı düzenlendi Güncel Haberler Son dakika haber... Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'nin evinin bahçesinde bomba patlatıldığı belirtildi. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamiye'nin evinin bahçesinde bomba patlatıldığı belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hamiye'nin Bekaa bölgesinde bulunan evinde patlama meydana geldi. Haberde, bahçenin elektrik kablosuna yerleştirilmiş bombanın infilak ettiği kaydedilirken, Bakan'ın evde olup olmadığı, can kaybı veya yaralanmaya dair detay verilmedi. Güncel Kaynak: AA / İdiris Okuduci Lübnan Güncel Haberler Son Dakika

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