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Son dakika haberleri! Lübnan'da liman patlamasının sembolü silodan dumanlar yükselmeye devam ediyor

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Son dakika gelişmesine göre Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü olan tahıl siloları yanmaya devam ediyor.

Lübnan'da büyük liman patlamasının sembolü olan tahıl siloları yanmaya devam ediyor. Henüz sonuçlanmayan soruşturma nedeniyle bugüne kadar kontrollü şekilde yıkılamamış ve harabe halde bırakılmış olan silolardaki yangın altı haftayı geçti.

Yangın nedeniyle tahıl silolarında Temmuz ve Ağustos aylarında iki sefer kısmı çökme yaşandı.

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda, tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Patlamada yaklaşık 200 kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin yaralandığı ve 300 bin kişinin patlama nedeniyle yerinden olduğu açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Houssam Shbaro - Güncel

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